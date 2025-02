Italia-Francia, Ministro Carlo Nordio incontra omologo Darmanin

LOTTA AL CRIMINE ORGANIZZATO, IL MODELLO ITALIANO ISPIRA IL SISTEMA D’OLTRALPE

AgenPress. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha incontrato nel pomeriggio l’omologo francese, Gérald Darmanin. L’incontro, avvenuto su richiesta avanzata dalla Francia, si è tenuto nella sede di via Arenula e ha fatto seguito agli impegni che la delegazione francese ha avuto nella prima parte della giornata.

Al mattino il Ministro Darmanin e la delegazione sono stati ricevuti alla casa circondariale di Roma Rebibbia dalla capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria facente funzioni, Lina Di Domenico, e guidati dal Direttore del GOM – Gruppo Operativo Mobile, hanno visitato la sezione destinata ai detenuti sottoposti al regime del 41bis. Si tratta del regime detentivo italiano, istituito dopo l’assassinio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a cui i francesi guardano con particolare interesse quale modello da importare nel loro sistema giudiziario. A seguire, hanno incontrato il Procuratore Nazionale antimafia, Giovanni Melillo, presso Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata di Francia.

Altro argomento che ha determinato il Responsabile della giustizia francese a guardare al sistema italiano, è la politica di gestione delle carceri e il sovraffollamento che affligge anche loro. Quest’ultimo in Francia è particolarmente grave, si contano infatti circa 20mila detenuti in più, rispetto alla capacità di ricezione degli istituti penitenziari. La recente istituzione in Italia del Commissario all’edilizia penitenziaria e l’intenzione di recuperare caserme dismesse per riconvertirle in strutture di detenzione, ancorché attenuta, sta ispirando le possibili future scelte francesi.

L’incontro fra Nordio e Darmanin era stato recentemente anticipato da ‘Le Figarò’, che aveva sottolineato come il Ministro francese volesse trarre ispirazione dall’Italia, attingendo al suo modello.