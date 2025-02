Conte: “Meloni stappa champagne con industria delle armi e banche. Italiani a pane e acqua”

AgenPress. Da non crederci: l’elmetto di guerra ha dato alla testa alla Presidente del Consiglio. Oggi, con una nota di Palazzo Chigi, Meloni ha esultato perché è arrivato l’annuncio del via libera dalla Commissione europea Von der Leyen – purtroppo appoggiata anche da forze di centro-sinistra – a spendere più soldi senza troppi vincoli in armi e difesa.

È la stessa Meloni che ha firmato il Patto europeo con cui si strangola l’Italia con vincoli su quello che serve davvero ai cittadini e alle imprese: investimenti e assunzioni in Sanità, fondi contro il caro-energia provocato anche dalla guerra, misure senza precedenti per salvare le imprese e i lavoratori dal crollo della produzione industriale e dal boom di cassa integrazione.

È il vero volto di questo Governo: stappa champagne con l’industria delle armi e le banche – che non vengono tassate nemmeno di 1 euro sugli extraprofitti – e lascia a pane e acqua le aziende sprofondate ai livelli della crisi Covid, le famiglie che affogano fra bollette e carovita. Chiedono a Bruxelles di spendere di più in armi anziché sulle emergenze economiche dei cittadini. Hanno perso completamente la bussola.

Lo dichiara, in una nota, il presidente del M5S Giuseppe Conte.