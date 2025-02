Odessa. Calenda: gara tra Meloni, Conte e Schlein a fare i servi di Trump. Mi vergogno di questo spettacolo indegno

AgenPress – “Mi vergogno un po’, in Italia vediamo uno spettacolo indegno. Fanno a gara a diventare i servi di Trump”, ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, nel corso della sua visita a Odessa

“Il peggiore è Salvini, si aggrappa a Trump in modo disperato, lo fa Conte dicendo che le menzogne di Trump sono la verità, lo fa persino Renzi, ieri mi sono vergognato di averlo portato in Parlamento, va ad applaudire Trump. Lo fa Schlein quando si finge morta come un opossum senza dire niente su ciò che dicono gli altri, lo fa Meloni quando interviene a un evento che è disgustoso. Io mi vergogno un po’”.

Con l’intervento al Cpac, “Meloni ha un’opportunità straordinaria, quella di fare la statista. Che vuol dire mettersi alla testa del fronte europeo che tiene a bada Trump, sui dazi, sulla posizione sull’Ucraina. Credo che questo ruolo Meloni possa svolgerlo, è fra i leader europei più solidi. E’ l’occasione per Meloni di lasciare una traccia nella storia”.