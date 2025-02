Antitrust avvia istruttoria su Atac, disattesi obiettivi

AgenPress. L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Atac per possibile pratica commerciale scorretta, per aver disatteso gli obiettivi previsti dal contratto di servizio con il Comune di Roma e prospettato nella Carta della qualità dei servizi del trasporto pubblico.

“Ottimo precedente!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando l’istruttoria dell’Antitrust contro l’Atac.

“Finalmente si apre un’istruttoria anche contro chi offre un pessimo servizio di trasporto pubblico, insufficiente, inadeguato, non rispettoso dell’utenza e degli impegni di qualità contenuti nella Carta dei servizi” prosegue Dona.

“I consumatori hanno diritto ad avere un servizio che corrisponda al prezzo pagato, senza disagi, ritardi, scale mobili guaste. Per non parlare dei borseggiatori in agguato, che anche l’Atac, pur non essendo direttamente competente a far rispettare l’ordine pubblico, potrebbe contrastare mettendo più personale alle stazioni” prosegue Dona.

“In attesa della conclusione dell’istruttoria, chiediamo ad Atac di ridurre le tariffe applicate, come forma di indennizzo ai consumatori” conclude Dona