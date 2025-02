Virgilio Pomponi Vice Capo di Gabinetto Ministero dell’Economia e delle Finanze all’Italian Investment Council 2025 by Remind

AgenPress. Si sono conclusi il 27 febbraio 2025 i tavoli di approfondimento di “Italian Investment Council 2025” by Remind – l’Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi Italiani – un’importante occasione di confronto tra Pubblico e Privato per promuovere le eccellenze del Made in Italy all’estero, analizzare le sfide e le opportunità legate agli investimenti e allo sviluppo economico sostenibile, sociale e culturale.

Esperti, Imprenditori, Manager, Professionisti Partner di Remind che hanno messo a disposizione esperienze e competenze per delineare insieme alle Istituzioni internazionali, nazionali e locali le Politiche industriali per la crescita dell’Italia, per la sicurezza e il benessere delle persone dove vivono, operano e transitano.

Tra i partecipanti Virgilio Pomponi, Vice Capo di Gabinetto Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha cosi dichiarato: “Lo scenario economico internazionale è caratterizzato da un livello di incertezza che non ha eguali nella storia recente per effetto di conflitti armati, tensioni geopolitiche e commerciali, crisi energetica, dinamiche inflazionistiche.

In questo contesto, l’Italia si è contraddistinta per un forte contributo alla stabilità e prudenza nella gestione della finanza pubblica, con scelte che hanno determinato un elevato surplus commerciale, un tasso di occupazione ai livelli massimi, un sistema produttivo dinamico, un’attenta gestione del PNRR e un efficace contrasto all’evasione (33,4 mld di euro recuperati – risultato più alto di sempre). Anche gli obiettivi della riforma fiscale puntano a un Fisco certo, trasparente e semplificato, funzionale alla crescita economica e sociale del Paese”.