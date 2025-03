Bangladesh: Grandi dell’UNHCR chiede sostegno e soluzioni durature per i rifugiati Rohingya

AgenPress. Al termine di una visita di quattro giorni in Bangladesh, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, ha sottolineato il costante impegno dell’UNHCR nel sostenere 1 milione di rifugiati Rohingya ospitati nel Paese.

In un incontro con il consigliere capo del Paese, il dottor Muhammad Yunus, Grandi ha elogiato la popolazione del Bangladesh per la generosità con cui ha ospitato i rifugiati per quasi otto anni.

“Attraverso le comunità locali che hanno condiviso con i rifugiati le poche risorse di cui disponevano, il Bangladesh ha dimostrato una straordinaria ospitalità fin dall’inizio della crisi,”, ha dichiarato Grandi. “Un ritorno dignitoso, volontario, sicuro e sostenibile in Myanmar rimane la soluzione principale a questa crisi. Gli sforzi per raggiungere questo obiettivo, che cotribuiscano a creare le condizioni per il ritorno nelle aree di origine dei rifugiati e la coesistenza pacifica delle comunità che vi abitano, devono essere intensificati e sostenuti”.

Visitando i campi profughi di Kutupalong, vicino a Cox’s Bazar, Grandi ha esortato la comunità internazionale a fornire un sostegno finanziario costante ai rifugiati, che vivono in circostanze estremamente difficili – vulnerabili ai disastri naturali e quasi interamente dipendenti dagli aiuti umanitari per le loro necessità di base.

“Con il passare del tempo e in assenza di una soluzione per i rifugiati Rohingya, la mobilitazione delle risorse rimane una sfida e una priorità”, ha detto Grandi, esortando i partner a non dimenticare i rifugiati Rohingya. “Se il sostegno internazionale dovesse diminuire drasticamente – cosa che potrebbe accadere – l’enorme lavoro svolto dal governo del Bangladesh, dalle agenzie umanitarie e dagli stessi rifugiati subirebbe un grave impatto, mettendo migliaia di persone a rischio di fame, malattie e insicurezza”.

A Cox’s Bazar, l’Alto Commissario ha parlato con i rifugiati arrivati di recente nei campi dopo essere fuggiti dalle violenze in corso nello Stato di Rakhine, in Myanmar. L’intenso conflitto degli ultimi tempi ha aggravato la situazione dei Rohingya, lasciando a molti di loro l’unica scelta di rischiare il viaggio verso la salvezza in Bangladesh.

Grandi ha anche incontrato gruppi di comunità come imam, insegnanti di religione e un gruppo di madri preoccupate per la violenza nei campi. Con poche prospettive di sviluppo e autosufficienza, nella comunità sono aumentati violenza, criminalità e altri problemi di sicurezza.

“Tutti hanno condiviso con me il desiderio di tornare alle loro case, quando le condizioni di rientro saranno sicure e consentiranno un rimpatrio volontario e sostenibile”, ha dichiarato. “È molto importante sostenere gli sforzi del Bangladesh per mantenere la sicurezza nei campi. Dobbiamo anche continuare i programmi per i più vulnerabili, in particolare per le donne che sono sopravvissute alla violenza, e aiutare i giovani ad acquisire competenze e capacità di recupero”.

Parlando ai giovani rifugiati in un centro di formazione, l’Alto Commissario ha sottolineato la necessità di rafforzare le opportunità di sostentamento e sviluppo all’interno dei campi, dove il 52% della popolazione ha meno di 18 anni.

“Stanno cercando di acquisire competenze, di ricevere un’istruzione”, ha detto Grandi. “Stanno cercando di utilizzare i talenti che hanno per servire la loro comunità. Se l’assistenza internazionale diminuisce, il loro orizzonte diventa ancora più limitato. Dobbiamo fare del nostro meglio per mantenere vive le loro speranze”.

I campi di Cox’s Bazar e dell’isola di Bhasan Char sono, come le comunità che li ospitano, altamente suscettibili ai cicloni, alle inondazioni, alle frane e ad altri eventi atmosferici, compreso il rischio di incendi. Avendo assistito alle devastanti conseguenze di una grave frana sui rifugiati, Grandi ha sottolineato la necessità di un sostegno fondamentale per la riduzione del rischio di catastrofi durante gli incontri con i partner governativi.

Questa è la sesta visita dell’Alto Commissario nel Paese. L’UNHCR, insieme al governo del Bangladesh e ad altri partner umanitari, si prepara a lanciare il Piano di risposta congiunto per il 2025, che descrive nel dettaglio i bisogni umanitari dei rifugiati Rohingya e delle comunità che li ospitano. Negli ultimi anni, i finanziamenti sono rimasti una sfida critica, con i precedenti piani di risposta che sono stati finanziati in modo insufficiente.

“In nessun altro luogo come nei campi di Cox’s Bazar è evidente il ruolo salvavita degli aiuti umanitari”, ha dichiarato Grandi in un post su X a seguito della sulla sua visita.