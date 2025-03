Previsioni Meteo del 4 Marzo 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 4 Marzo 2025.

AL NORD – Cieli sereni o poco nuvolosi specie sulle regioni di nord-ovest nel corso delle ore diurne. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti di rilievo.

AL CENTRO – Cieli del tutto soleggiati al mattino e al pomeriggio. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli soleggiati sulle regioni peninsulari, poco o irregolarmente nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio pochi cambiamenti con isolati piovaschi sulle zone interne della Sicilia. In serata ancora tempo del tutto stabile con qualche addensamento tra Sardegna e Sicilia.