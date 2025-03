Auto, Sardone (Lega), Commissione si svegli, serve dietrofront su bando diesel e benzina 2035

AgenPress. “Il piano di Ursula Von Der Leyen sull’auto sancisce un timido cambio di prospettiva dopo anni di provvedimenti ideologici che hanno affossato intere filiere produttive. Tuttavia non basta il non risolutivo intervento sulle multe. Ormai è chiaro a tutti che l’ideologia green produce solo crisi aziendali e sociali, licenziamenti e perdita di competitività. Per rimediare ai clamorosi errori di questi anni bisogna smetterla di continuare a imporre la strada dell’obbligo di sole auto elettriche.

I consumatori, il mercato, i produttori e i venditori lo stanno facendo capire da tempo: è una scelta suicida che sta devastando il settore dell’auto europeo, favorendo solo i competitor extra Ue, a partire dalle case automobilistiche cinesi. Noi lo abbiamo sempre detto: serve una svolta totale cancellando l’insensato bando delle auto a benzina e diesel. Cosa aspetta la Commissione? Altre aziende chiuse? Altri licenziamenti? Altre crisi sociali? Altri dati di vendita drammatici?”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega e coordinatrice dei Patrioti in commissione Ambiente.