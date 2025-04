Schlein: “Attraverso quali procedure sia stato autorizzato il sorvolo del suolo italiano da parte dell’aereo che trasportava Netanyahu”

AgenPress. Il Partito democratico ha presentato una interrogazione parlamentare per chiedere al Governo Meloni attraverso quali procedure sia stato autorizzato il sorvolo del suolo italiano da parte dell’aereo che trasportava il primo ministro israeliano Netanyahu dall’Ungheria agli Stati Uniti, e che secondo il Times of Israel avrebbe deviato dalla rotta prevista aggiungendo circa 400 chilometri di viaggio per evitare lo spazio aereo di alcuni Paesi che avrebbero potuto applicare il mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI) nei suoi confronti per crimini di guerra. L’Italia aderisce alla CPI ed è tenuta a dare seguito alle sue decisioni. Al Governo chiediamo risposte chiare.