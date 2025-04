Pasqua: scambio di auguri Rabbino Capo Di Segni e Papa Francesco

In occasione della Pasqua il Rabbino Capo di Roma, Rav Riccardo Di Segni, e Papa Francesco si sono scambiati messaggi augurali

AgenPress. “Nell’approssimarsi della festa di Pesach, dell’anno ebraico 5785 – scrive Papa Bergoglio – desidero rivolgere il più cordiale e fraterno augurio a lei e alla cara Comunità Ebraica romana. Questa festa ricorda che l’Onnipotente ha liberato il suo amato popolo dalla schiavitù e lo ha condotto alla Terra Promessa. D. eterno e misericordioso sia anche oggi con voi e accompagni la vostra comunità con l’abbondanza delle sue benedizioni e, nella sua infinita bontà, vi protegga sempre. Vi chiedo di continuare a pregare per me, mentre assicuro la mia preghiera per voi: l’Altissimo ci conceda di poter crescere sempe di più nell’amicizia. Chag sameach.”

“Nella concomitanza delle nostre festività pasquali, – scrive Rav Di Segni – desidero ricambiare fervidi auguri con particolare pensiero per la sua salute, che migliori sempre. Che il Signore benedica le nostre comunità e rafforzi la nostra amicizia anche nel periodo difficile che stiamo attraversando.”