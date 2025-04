Imam Nader Akkad della Grande Moschea di Roma: “Papa Francesco ha saputo conquistare i cuori delle persone di ogni fede e cultura”

AgenPress. “A Dio apparteniamo e a Lui facciamo ritorno. Stamattina venuto a mancare il nostro Papa Francesco, il Papa di “Fratelli Tutti” una figura che ha ispirato milioni di persone nel mondo con il suo messaggio di amore, pace e fraternità. La sua morte, avvenuta in un giorno simbolico come la Pasquetta, che celebra la speranza e la rinascita, rende il suo lascito ancora più significativo.

Papa Francesco ha saputo conquistare i cuori di persone di ogni fede e cultura, lasciando un’impronta indelebile nella storia del dialogo interreligioso. Le sue parole ci hanno spronati a costruire un futuro fondato sulla tolleranza e sull’unità, valori che sono essenziali per il nostro cammino comune e per il nostro vivere insieme.

Personalmente, come imam, ho tratto grande insegnamento dalle sue parole e dalla sua condotta” ha dichiarato su Facebook l’Imam Nader Akkad della Grande Moschea di Roma, il quale ha aggiunto: “In questo momento di dolore e piangendo un amico e fratello, prego il Signore di accogliere Papa Francesco nel Suo Immenso Regno della Misericordia e della Pace, esprimendo le mie più sentite condoglianze alla Chiesa Cattolica e a tutti coloro che hanno trovato ispirazione nel suo ineguagliabile magistero. Che la sua eredità di amore e di impegno per il dialogo e la fraternità continua a vivere in noi illuminando il nostro percorso e i nostri cammini nel promuovere la pace e la fratellanza tra tutti i popoli.

Possa la sua anima riposare in pace e possa il suo messaggio di fraternità rimanere vivo nei cuori di tutti noi per sempre”