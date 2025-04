Romano (NM): “I grandi della Terra pongano fine alle guerre nel nome di Papa Francesco”

AgenPress. “Nel giorno dei funerali solenni di Papa Francesco, i grandi della Terra giunti sino a Roma per rendergli onore, si ispirino al suo messaggio di pace e di fratellanza con atti concreti, con provvedimenti che non escludano altre nazioni e che non abbiano come obiettivo l’umiliazione di altri popoli a vantaggio del proprio.

E’ questo il miglior modo per onorare la testimonianza di fede e l’impegno di un grande Pontefice che ha rinnovato il messaggio cristiano, attualizzandolo e avvicinando ai principi e ai valori della Chiesa milioni di fedeli. La più bella corona di fiori che si possa deporre sul feretro di Papa Francesco è il cessate il fuoco in tutte le guerre”.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.