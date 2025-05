Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Trump rispetti segni cristiani”

AgenPress. “Sui social della Casa Bianca è on line un fotomontaggio del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump vestito da Papa e benedicente che segue alla sua esternazione secondo la quale vorrebbe essere Papa.

Trump sia rispettoso dei segni cristiani e non scherzi con le cose sacre. Indipendentemente dal credo di ciascuno non è corretto burlarsi di segni della religiosità specie in un momento particolare per la vita della Chiesa. L’umorismo è una cosa, il dissacrare altra.

Evidentemente Trump pensa di replicare l’icona del Pantocrator. Domanda: se agisce in questo modo che cosa è andato a fare ai funerali del Papa? Bene farebbe a togliere quella immagine.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.