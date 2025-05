La Reale Accademia Papa Benedetto XV inaugura il secondo anno accademico istituzionale 2025-2026, in occasione del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica

AgenPress. In occasione dell’anno del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica, sabato 10 maggio 2025, alle ore 16, nell’Istituto Santissima Maria Bambina, in Via Paolo VI, 21 – Città del Vaticano, avrà luogo l’inaugurazione del II Anno Istituzionale 2025/26 della “Reale Accademia Papa Benedetto XV”, Sodalizio di Collazione Privata delle LL.AA.RR.

I Principi Talluto della Casa Reale Afra di Sant’Agata Vergine e Martire, della quale è Rettore S.A.R. il Principe Nicola Talluto, che si onora di avere quale Patrono Spirituale Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Robert Sarah.

L’evento è patrocinato dall‘Assemblea Regionale Siciliana, Regione d’origine del Rettore della Reale Accademia.

Nel corso della cerimonia sarà conferito il “Premio Internazionale Sant’Agata Vergine e Martire“, che, ogni anno, viene assegnato ad Istituzioni, Enti e Personalità del mondo civile, religioso, militare, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo, che si sono adoperate concretamente nella promozione di iniziative atte ad incentivare il dialogo pacifico tra i popoli della terra, al fine di costruire un futuro di pace e

fratellanza e che si sono impegnate a realizzare opere umanitarie, filantropiche, sociali e di soccorso a favore dei Paesi in via di sviluppo nelle zone di guerra, nonché nell’aver offerto aiuto reale alle persone più deboli e povere.

Il Premio Internazionale di Sant’Agata V.M. rappresenta l’Emblema della Casa Reale.

L’emblema verrà consegnato nelle mani delle personalità scelte per l’edizione 2025 da S.A.R. il Principe Nicola Talluto, dalla Principessa Consorte Rossella Daniela e da Sua Grazia il Duca di Afra Sant’Agata Vergine e Martire, il Maestro Jesus Guillermo Mariotto.

Nel contempo sarà conferita la nomina di “Presidente Onorario” della Reale Accademia Papa Benedetto XV a S.E.R. il Vescovo Mons. Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia e quella di “Responsabile del Dipartimento alle Pari Opportunità della Reale Accademia” alla Dott.ssa Rossella Erra, presenza costante in molte trasmissioni Rai, in veste di opinionista.

Per l’Edizione 2025 il Premio Internazionale Sant’Agata V.M. è stato assegnato a S.E.R. il Vescovo Mons. Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia, Vescovo Emerito di Noto, Comune di Taurianova (RC), già Capitale del libro 2024, nella Persona del Sig. Sindaco Dott. Roy Biasi, all’Ordine dei Ministri degli Infermi Religiosi Camilliani, nella qualità del Superiore Generale Padre Pedro Tramontin, al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, a S.E. l’Ambasciatore della Repubblica d’Estonia presso lo Stato Italiano Dott. Lauri Bambus, a S.E. l’Ambasciatore dello Stato di Palestina presso la Santa Sede, Dott. Issah Kassissieh, alla Giornalista e Produttrice Cinematografica Dott.ssa Didi Leoni, al Conduttore di Rai 1, Attore e Regista, Dott. Giuseppe Strabioli, alla Cantante Lirica di fama internazionale Maestra Sandra Pastrana ed alla Fondatrice e Presidente della ADV “Casa Africa”, Dott.ssa Gemma Vecchio.

Interverranno nell’approfondimento della figura di Papa Benedetto XV e del Suo Pontificato Padre P. Koffi Medard Aboue, Consultore dell’Ordine dei Padri Camilliani ed Assistente Internazionale della Famiglia Camilliana Laica, il Prof. Stefano Dominella, Presidente Onorario della Maison Gattinoni e Vicepresidente Sezione Moda e Design di Unindustria, l’Avv. Carlo Delfino, Studioso ed Esperto d’Araldica.

Modera il Dott. Cav. Samuele Pulze, Gran Cancelliere della Reale Accademia.

Subito dopo gli interventi saranno consegnate le nomine Accademiche ai nuovi membri del Sodalizio Reale.

Tra i Nuovi membri del Senato Accademico vi sono la Dott.ssa Alessandra Canale, conduttrice della Rai Radiotelevisione Italiana, il Dott. Salvatore Diliberto, Ministero della Cultura, Mons.Vittorio Formenti, Prefetto della “Fraternitas Mater Dei et Ecclesiae”, il Dott. Gianni Todini, Giornalista, Direttore dell’Agenzia Nazionale di Stampa Askanews, il Dott. Biagio Maimone, Giornalista e Scrittore ed altre eminenti personalità, oltre a tutti coloro che riceveranno il Premio Internazionale Sant’Agata V.M.