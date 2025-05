Nazione Sicura by Remind. Emiliano Boschetto: “La prossimità lavorativa è leva di coesione, resilienza e sviluppo locale”

AgenPress. Giovedì 8 maggio 2025 si è svolta presso a Roma l’iniziativa “Nazione Sicura” by Remind – Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione.

Una giornata di dialogo e riflessione che ha visto la partecipazione congiunta di rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle Istituzioni, del mondo imprenditoriale e professionale. Al centro del dibattito, il tema della sicurezza come pilastro della libertà, della crescita economica, sociale e culturale nonché come valore strategico da salvaguardare in tutte le sue forme. Un approccio trasversale e integrato che ha tracciato nuove prospettive per affrontare le sfide del presente e del futuro, con l’obiettivo comune di rafforzare la coesione del Sistema Italia attraverso una sinergia operativa tra pubblico e privato.

Tra gli illustri relatori anche Emiliano Boschetto, Responsabile Relazioni Istituzionali eFM che ha così dichiarato: “l progetto Hubquarter appresenta una risposta concreta alle sfide contemporanee di sicurezza e sostenibilità del nostro Paese. Attraverso la trasformazione degli spazi pubblici e privati sottoutilizzati in luoghi distribuiti e accessibili di lavoro, Hubquarter contribuisce a rigenerare il patrimonio immobiliare, ridurre la pressione sui grandi centri urbani e attivare economie locali. Sul fronte della sicurezza, il modello Hubquarter aumenta la resilienza del Paese rispetto a eventi critici e imprevedibili, abilitando la continuità operativa anche in situazioni emergenziali, grazie a una rete flessibile e decentrata di spazi. Ma soprattutto, l’attivazione di nuove centralità lavorative nelle periferie genera un effetto diretto sul tessuto urbano: laddove si insediano attività produttive, aumenta la presenza di persone, si riattivano servizi e si alimenta lo sviluppo economico locale, con un conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza. Questo effetto moltiplicatore riduce l’isolamento, scoraggia fenomeni di degrado e rafforza la coesione sociale, restituendo dignità e valore a territori troppo spesso dimenticati. Dal punto di vista ambientale, Hubquarter permette di abbattere le emissioni legate alla mobilità sistemica e promuove un utilizzo efficiente e circolare degli spazi esistenti, accelerando la transizione ecologica attraverso la prossimità lavorativa. Investire in Hubquarter significa coniugare innovazione, rigenerazione urbana e responsabilità sociale per costruire un futuro più sicuro, equo e sostenibile”

Ha concluso i lavori il Cavaliere di Gran Croce e Presidente di Remind Paolo Crisafi: “Nel dibattito pubblico si è talvolta frainteso il rapporto tra sicurezza e libertà, come se fossero in contrapposizione. In realtà, in una democrazia solida, la sicurezza non è una limitazione delle libertà, ma la sua condizione necessaria. Essere sicuri significa poter vivere, lavorare, transitare, comunicare e crescere senza timori, in un contesto stabile e giusto. La sicurezza, nelle sue molteplici forme è ciò che rende possibile l’esercizio pieno delle libertà individuali e collettive. Con ‘Nazione Sicura by Remind’, vogliamo promuovere una visione moderna, concreta e costruttiva della sicurezza: come garanzia di diritti e opportunità. Solo un’Italia più sicura può essere davvero un’Italia più libera”.