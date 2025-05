Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri Socio Onorario del Circolo Canottieri Roma

AgenPress. Lunedì, 12 maggio, il Circolo Canottieri Roma ha avuto l’onore di conferire al Sindaco di Roma, Prof. Roberto Gualtieri, la nomina a Socio Onorario, nel corso di una cerimonia ufficiale a lui dedicata presso la sede del Circolo.

La visita del Primo Cittadino rinnova una tradizione antica, sancita dallo Statuto del Circolo, che lega simbolicamente il Sindaco di Roma pro tempore alla nostra istituzione sportiva e culturale. Una consuetudine che ha visto, nel tempo, l’adesione di numerosi suoi illustri predecessori.

Durante la cerimonia, il Sindaco ha ricevuto alcuni simboli significativi della vita del Circolo:

la cravatta sociale, emblema di appartenenza e condivisione dei valori del sodalizio;

la chiave del suo armadietto personale, segno di accoglienza concreta e duratura nella comunità dei soci;

il libro celebrativo dei 100 anni del Circolo, testimonianza della sua lunga e prestigiosa storia;

il crest ufficiale, che ne rappresenta l’identità e il prestigio;

e infine, un completo sportivo nei colori sociali giallo e rosso che simboleggiano Roma e ne incarnano lo spirito.

Il Sindaco ha accolto con gratitudine e partecipazione il riconoscimento, dichiarando:

“Sono onoratissimo di questa straordinaria opportunità di diventare socio onorario di un Circolo così illustre, blasonato, vivo e vitale. Ringrazio il Presidente e tutti i presenti per questo riconoscimento, che mi permetterà di frequentare un luogo così bello e significativo, e di far parte di una comunità importante per la storia di Roma.

Mi fa molto piacere essere accolto in questa realtà, perché rappresenta una componente fondamentale della nostra città: una tradizione antica, ormai più che centenaria, che ha saputo coniugare in modo straordinario la dimensione sportiva con quella sociale.

Non considero il vostro semplicemente un ‘circolo’, ma una vera e propria istituzione sul fiume di Roma. Un luogo che ha contribuito a fare della nostra città una capitale dello sport, e dove l’attività sportiva si intreccia con la socialità, l’incontro, il dialogo e la condivisione.”

Il Presidente del Circolo, Paolo Vitale, ha così commentato: “Siamo orgogliosi che il Sindaco Roberto Gualtieri abbia voluto confermare questo storico vincolo con il Circolo Canottieri Roma. È una testimonianza della vitalità e della centralità del nostro sodalizio nella vita cittadina, e del ruolo che il nostro Circolo continua a svolgere come punto di riferimento sportivo, culturale e sociale per la Capitale.”