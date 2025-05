Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Leone XIV positivo messaggio ad ebrei”

AgenPress. “Papa Leone XIV ha inviato un messaggio al rabbino capo della comunità. ebraica di Roma Di Segni nel quale auspica una ripresa del dialogo tra Chiesa cattolica e mondo ebraico.

Le relazioni tra ebrei e cattolici sotto il pontificato di Bergoglio sono arrivate ai minimi storici per la vicinanza di Papa Francesco ai palestinesi. Si spiega in questo modo la non elegante scelta di Netanyau poi revocata con ritardo di non non fare le condoglianze di stato dopo la morte del Papa. Il rabbino capo di Roma sarà alla messa di intronizzazione di Papa Leone. Un altro segnale di discontinuità col predecessore.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.