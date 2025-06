Umem, Co-mai e Aisc News: “Grazie alla popolazione italiana e ai partiti politici per il rinnovato impegno a favore del popolo palestinese

AgenPress. UMEM (Unione Medica Euromediterranea), la Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e il Movimento Internazionale Uniti per Unire esprimono un sentito ringraziamento alla popolazione italiana e a tutte le forze politiche che, dopo mesi di silenzio drammatico, hanno raccolto l’appello della società civile manifestando in piazza per la pace in Palestina.

A dare voce all’appello per l’unità è il Prof. Foad Aodi, medico, giornalista internazionale ed esperto in salute globale, direttore di AISC News – Agenzia Britannica Internazionale Informazione Senza Confini, docente universitario, membro del Registro Esperti FNOMCeO e già consigliere dell’OMCeO di Roma: “Quello che abbiamo visto in questi giorni nelle piazze italiane, da Roma a Milano, è il segno concreto che la coscienza collettiva si sta muovendo. Dopo quasi due anni di conflitto ininterrotto, le istituzioni stanno ascoltando l’appello della gente. Ed è proprio grazie alla pressione della popolazione che la politica ha sentito il dovere morale di agire.”

La manifestazione a Roma: segnale di speranza e impegno

La grande partecipazione alla manifestazione per la Palestina, svoltasi a Roma, rappresenta un segnale tangibile di una volontà trasversale di mobilitarsi per i diritti umani, la protezione dei civili, la tutela dei bambini e il rilancio di un processo di pace vero e duraturo. UMEM e Co-mai riconoscono e apprezzano l’impegno di tutti i partiti politici che, pur con approcci differenti, hanno scelto di dare visibilità a una causa umanitaria e internazionale che non può più essere ignorata.

Alla manifestazione di Roma abbiamo assistito a momenti di grande rilevanza sociale, a favore del dialogo e della pace, senza alcun riferimento ad antisemitismo o tematiche religiose. La questione è, come chiarito, di natura politica, non religiosa.

Ringraziamo dunque tutti i partiti che hanno partecipato: è vero, questa mobilitazione arriva in ritardo, vista la drammatica durata di oltre 20 mesi di conflitto, ma come si dice, meglio tardi che mai. Ora però è fondamentale proseguire. Per dare continuità a questa iniziativa politica, serve un percorso di dialogo inclusivo, che coinvolga tutte le comunità: araba, palestinese e tutte le forze politiche, comprese quelle che hanno manifestato separatamente a Milano.

Gli atroci dati del conflitto

• 1.800 i morti tra professionisti sanitari dall’inizio della guerra.

• Ospedali a rischio chiusura totale entro 24 ore se non arriveranno carburante e forniture mediche di ogni tipo.

• Attualmente alcuni ospedali funzionano solo al 20% per mancanza di tutto ciò che serve per curare feriti gravissimi e malati cronici.

È importante sottolineare che non si è registrato un coinvolgimento diretto delle comunità arabe e palestinesi. Un’occasione da recuperare per dare maggior credibilità a questo impegno e dimostrare che non si è trattato solo di una risposta politica o elettorale.

A nome della Co-mai e dell’AISC, ringraziamo Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi per la loro partecipazione. Invitiamo anche Matteo Renzi e Carlo Calenda a unirsi a questo percorso, così come tutti gli altri partiti, affinché non restino in silenzio di fronte a un’emergenza umanitaria e sanitaria che riguarda i diritti, la pace e il principio dei due popoli e due Stati.

“La voce della pace può essere più forte del rumore della guerra”

“Serve un intervento immediato, strutturato e coordinato”, sottolinea il Prof. Aodi, “per istituire corridoi sanitari permanenti, riaprire gli ospedali, proteggere i professionisti della salute e portare avanti campagne internazionali di sostegno alimentare e psicologico. La salute è un diritto inalienabile che va garantito a tutti, a partire da bambini e donne.”

Salvare vite, ricostruire speranza

I dati che arrivano da Gaza sono drammatici:

• Oltre 54.880 morti,

• Più di 126.227 feriti,

• 70.000 bambini a rischio malnutrizione e

• Condizioni sanitarie disperate.

Secondo il monitoraggio di UMEM-Co-mai e AISC News, molte famiglie vivono con un solo pasto ogni tre giorni e si registrano continue perdite anche tra chi tenta di accedere agli aiuti umanitari (oltre 122 morti).

Unità per la pace: due popoli, due Stati

Nel rispetto del principio della coesistenza pacifica e del diritto internazionale, le associazioni firmatarie ribadiscono la necessità della soluzione “due popoli, due Stati”. Una Palestina indipendente, libera e riconosciuta è l’unica via per una stabilità duratura, nel rispetto reciproco tra israeliani e palestinesi.

“Non possiamo accettare che si parli solo di Gaza – ricorda Aodi – dimenticando la Cisgiordania e l’intero popolo palestinese.” Serve una visione più ampia, che riporti al centro la questione dello Stato palestinese e una diplomazia forte, costruttiva e aperta al dialogo. L’Italia può e deve giocare un ruolo centrale in questa missione.

Ringraziamenti e appello all’impegno istituzionale

Il comunicato si chiude con un messaggio di gratitudine rivolto al popolo italiano e alle istituzioni politiche: “Siamo grati a chi ha scelto di esporsi per il bene comune. La politica ha oggi una grande responsabilità: trasformare la mobilitazione civile in un’azione concreta per la pace. Lavoriamo insieme, uniti, per superare l’odio e costruire ponti, non muri.”

Le associazioni chiedono che l’Italia si faccia promotrice in Europa e nel Mediterraneo di un piano umanitario e diplomatico condiviso, capace di garantire aiuti immediati e di avviare un tavolo di confronto multilaterale.

Una volta per tutte diciamo no ai “pericolosi muri politici”

Non è utile a nessuno, anzi è dannoso un dialogo unilaterale, che venga da una parte o dall’altra. Bisogna avere il coraggio di superare i muri mentali, politici e mediatici per parlare, perché la pace si ottiene solo tra i nemici.

Noi continueremo a combattere ogni forma di antisemitismo, antislamofobia, anticristianesimo e ogni altra forma di discriminazione religiosa.

Dal 2000, all’interno di AMSI, Uniti per Unire e Co-mai, dialoghiamo con tutte le religioni, compresi musulmani, cristiani, ebrei, copti, anglicani, nessuno escluso. Per questo, bisogna concentrare la questione palestinese-israeliana esclusivamente su un piano politico, risolverla dal punto di vista mediatico, parlare dell’intera Palestina: fare il tifo per uno escludendo l’altro non porta a nulla.

Serve coraggio, e passeranno alla storia i partiti politici trasparenti che hanno sempre messo la faccia a favore della solidarietà, del dialogo e del rispetto reciproco. Per questo, continuiamo a sostenere con determinazione e senza ambiguità: no alle guerre, no all’invio di armi; sì alla solidarietà, ai corridoi sanitari, a un’alleanza sanitaria mondiale per sconfiggere fame, distruzioni e le morti di medici e professionisti della sanità.

Per questo promuoviamo, come Co-mai, AMSI, Uniti per Unire, UMEM e AISC News, un’alleanza sanitaria mondiale …per combattere le emergenze sanitarie e umanitarie nel mondo, la fame e la morte dei bambini causate da fame e sete.

Chiediamo a tutti i partiti politici di aderire a una manifestazione nazionale, senza bandiere di partito, per:

• la pace tra palestinesi e israeliani,

• il dialogo tra palestinesi, ebrei, musulmani e cristiani,

• la pace e un dialogo intelligente,

• e per combattere ogni forma di antisemitismo, antislamofobia e anticristianesimo.

Foad Aodi: l’impegno della medicina, della cultura e del dialogo per la pace

Come medico impegnato da decenni nella promozione della salute globale e nella tutela dei diritti umani, Aodi sottolinea: “I medici, oggi più che mai, sono testimoni diretti del dolore e della speranza. Abbiamo il dovere etico di dare voce a chi non ha voce, di proteggere ogni vita, senza confini né bandiere. Continueremo a farlo, in Italia e nel mondo.”