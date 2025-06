In Umbria, dalla Sicilia, la sesta edizione del Festival del Cinema Italiano

AgenPress. Si terrà in Umbria, nel prossimo mese di settembre, nel Castello di Isola Maggiore, sul lago Trasimeno, la sesta edizione del Festival del Cinema Italiano.

Lo ha annunciato ai giornalisti, nel corso di una conferenza stampa, Franco Arcoraci, Direttore Generale del Festival del Cinema Italiano.

“La decisione di portare il Festival in Umbria quest’anno non è casuale. L’Isola Maggiore è terra di silenzi eloquenti, di colline che custodiscono storie millenarie con in vetta un magnifico Castello, di un borgo che parla con il tempo. È un’Isola che ti accoglie senza clamore, ma con intensità” ha dichiarato Arcoraci, il quale ha sottolineato: “Ho visto un luogo dove il cinema può ritrovare la sua funzione originaria: essere incontro, essere ascolto, essere ponte. Lontano dai riflettori artificiali e più vicino all’essenziale”

La Direzione artistica è stata affidata al regista Mirko Alivernini.

Dal 2022 Franco Arcoraci è Direttore Generale del Festival del Cinema Italiano, evento nato qualche anno prima, ma capace di guadagnare, sotto la sua guida, un respiro internazionale. Il Festival celebra il meglio della produzione cinematografica italiana, dai film ai documentari, fino ai cortometraggi, portando nomi di assoluto rilievo: Matt Dillon, Vittorio Storaro, Alfre Woodard, Rocco Papaleo e Ornella Muti, solo per citarne alcuni.

L’edizione 2023, svoltasi a Milazzo dal 7 al 10 giugno, ha visto l’assegnazione delle prestigiose “Stelle d’Argento” e l’introduzione del premio “Mare Milazzo” dedicato alla fiction, conferito alla popolare serie “Mare Fuori”. Nel 2024, il festival (itinerante) ha fatto tappa a Patti, con la cerimonia finale ospitata nell’imponente cornice del Teatro Greco di Tindari. In quell’occasione, il premio per il miglior film è andato a “The Penitent” di Luca Barbareschi.

L’intento del Festival del Cinema Italiano, sostenuto dalla Regione Siciliana e da Rai Due e Rai News 24, quali media partner, è quello di valorizzare il cinema italiano, i suoi registi, i suoi attori, i suoi produttori, le sue case cinematografiche, nonché tutto l’intero comparto ad esso afferente.

L’edizione di quest’anno del Festival del Cinema Italiano, che darà ampio spazio anche a tematiche di carattere altamente culturale e sociale, si prefigge l’intento di divulgare i valori insiti nelle tradizioni del nostro Paese, rimarcandone la loro ineffabile bellezza storica e culturale.

Il Festival del Cinema assume sempre più una connotazione internazionale grazie alla Direzione di Franco Arcoraci, il quale ha dato corso ad un impegno migliorativo del Festival con l’intento di creare una manifestazione di carattere continuativo.

Il Festival del Cinema Italiano vuole incentrare il suo fulcro sull’importanza della cultura e della bellezza intesa come fonte generatrice del bene e dell’amore universale, che il Cinema, per sua intrinseca identità, veicola rimarcandone il valore in quanto faro per eccellenza di civiltà, che reca con sé, inevitabilmente, emancipazione e sguardo consapevole verso il futuro e, nel contempo, la necessaria valorizzazione delle tradizioni e dei costumi, perché espressione della storia umana dei popoli, da tenere sempre in considerazione per gli insegnamenti che da essa scaturiscono per il bene dell’umanità.