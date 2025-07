Cinema, Borgonzoni: “Incassi e presenze in crescita. Per le sale ottime prospettive”

AgenPress. “Le politiche messe in campo negli ultimi anni dal Ministero allo scopo di stimolare la presenza del pubblico in sala stanno portando i risultati sperati. La strada è ancora lunga, ma il quadro tratteggiato oggi da Siae su un inizio 2025 all’insegna dell’incremento del numero degli spettatori restituisce l’immagine di un comparto in salute e con ottime prospettive di crescita”.

Lo afferma il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che aggiunge: “Stando alle rilevazioni Cinetel, da inizio anno a ieri è stato registrato un aumento di incassi e presenze rispettivamente del 3% e del 2% sullo stesso periodo del 2024. Cresce anche la quota del cinema italiano sul totale del mercato.

Tra le pellicole più viste tra quelle uscite in sala in questi mesi, tre su cinque sono italiane. Come già dalla precedente edizione, ci aspettiamo – conclude il Sottosegretario – grandi soddisfazioni anche da Cinema Revolution 2025, campagna entrata nel vivo e presente nelle sale fino al 20 settembre”.