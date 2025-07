Bangladesh: aereo militare si schianta contro una scuola, 27 morti

AgenPress. Il bilancio ancora provvisorio delle vittime dello schianto di un aereo da caccia dell’aeronautica militare del Bangladesh contro una scuola nella capitale Dhaka è salito a 27 morti, la maggior parte dei quali erano studenti.

L’aereo ha avuto un problema tecnico ed è precipitato nel complesso scolastico di Milestone, nella parte nord-occidentale della capitale del Bangladesh. Si tratta del più grave incidente aereo avvenuto in Bangladesh negli ultimi decenni.

L’aereo era decollato pochi minuti prima da una base aerea militare in un sobborgo della capitale. Si è schiantato contro un edificio di due piani dove si tenevano lezioni e ha preso fuoco.

Sono state avviate le indagini per stabilire le cause dell’incidente, in particolare i danni tecnici subiti dall’aereo, che oltre al suo ruolo di addestramento viene utilizzato come aereo da combattimento e per operazioni di supporto ravvicinato.

Molti studenti presenti nell’edificio in cui si è schiantato l’aereo da combattimento hanno riportato ustioni molto gravi.