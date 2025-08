Unione Naz. Consumatori le top ten dei rincari mensili e annui

AgenPress. L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat dell’inflazione di luglio resi noti oggi per stilare le top ten dei rincari mensili e annui.

Per la top ten dei rialzi mensili (tabella n. 1), al primo posto i Pacchetti vacanza – nazionali con un aumento astronomico del 16,1%, balzo inaccettabile considerato che giugno era già un mese di ferie. Medaglia d’argento i Villaggi vacanze, campeggi, ostelli con un incremento del 15,7% su giugno 2025. Sul gradino più basso del podio i Servizi di rilegatura testi e E-book download con +10,3%.

Al quarto posto i Voli internazionali con +7,7%, seguiti da una preoccupante new entry, le Spese bancarie e finanziarie rincarate del 4% in appena 31 giorni. Anche andare in piscina o in uno stabilimento balneare ci costa il 3,7% rispetto al mese scorso. Chiudono la top ten il Gasolio per auto e il Noleggio dei mezzi di trasporto, entrambi con +3,1%.

Per la top ten dei rincari annui (tabella n. 2), medaglia d’oro per i Voli nazionali con +35,9% rispetto a luglio 2024. Al 2° posto il Caffè, +23,5%. Medaglia di bronzo per il Cacao con +22,5%. Appena fuori dal podio Gioielleria con +21,7%. Seguono il Burro (5° posto con +17,2%), il Cioccolato (7°, +13,1%), il Trasporto marittimo (8°, +10,9%), i Pacchetti vacanza nazionali (9°, +10,3%). Chiudono la top ten le Bevande analcoliche con +9,6%.

Tabella n. 1: Top ten rincari mensili di luglio 2025

N Prodotto Rincari mensili di luglio 1 Pacchetti vacanza – nazionali 16,1 2 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 15,7 3 Servizi di rilegatura testi e E-book download 10,3 4 Voli internazionali 7,7 5 Spese bancarie e finanziarie 4 6 Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video 3,7 6 Piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca 3,7 8 Trasporto marittimo 3,4 9 Gasolio per riscaldamento 3,3 10 Gasolio per mezzi di trasporto 3,1 10 Affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto 3,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Top ten rincari annui di luglio 2025

N Prodotto Rincari annui di luglio 1 Voli nazionali 35,9 2 Caffè 23,5 3 Cacao e cioccolato in polvere 22,5 4 Gioielleria 21,7 5 Burro 17,2 6 Apparecchi elettrici per la cura della persona 16,3 7 Cioccolato 13,1 8 Trasporto marittimo 10,9 9 Pacchetti vacanza – nazionali 10,3 10 Bevande analcoliche 9,6

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat