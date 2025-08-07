Borgonzoni: “Bando di 68 milioni per il piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali”

AgenPress. Prosegue la strategia del Mic, dal prossimo 19 settembre si potranno presentare le domande per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. I 68 milioni per le annualità 2024-2025 sono finalizzati a riattivare le sale chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per quelle dichiarate di interesse culturale; a realizzare nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l’esercizio cinematografico; a trasformare le sale o multisale esistenti in ambito cittadino con l’aumento dei numeri degli schermi; ad adeguare strutturalmente e tecnologicamente le sale e rinnovandone gli impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari realizzate da piccole e medie imprese si esercizio cinematografico e pubbliche amministrazioni.

Per l’annualità 2024 potranno presentare le istanze dal 19 settembre 2025 al 30 novembre 2025 le imprese che abbiano effettuato investimenti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Per quanto riguarda l’annualità 2025 potranno presentare le istanze dal 19 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 le imprese che abbiano effettuato gli investimenti dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Con questa azione – conclude il Sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni- il Mic riconosce e rafforza il valore strategico delle sale cinematografiche che rappresentano non solo luoghi di fruizione, ma anche centri di aggregazione sociale e culturale fondamentali per la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e la promozione della cultura.”