Le patatine fritte aumentano il rischio di diabete

AgenPress. Le patate fritte potrebbe essere la ricetta giusta per aumentare il rischio di diabete di tipo 2.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista BMJ, sostituire la dose settimanale di patatine fritte con patate bollite, al forno o schiacciate potrebbe ridurre il rischio di questa condizione cronica.

Gli autori dello studio hanno esaminato le diete di oltre 205.000 adulti negli Stati Uniti che hanno risposto a questionari sulle loro abitudini alimentari nell’arco di quasi quattro decenni. Tra coloro che consumavano patate, gli autori hanno esaminato quali persone hanno sviluppato il diabete di tipo 2, una malattia che porta a livelli di glicemia persistentemente elevati.

Hanno scoperto che mangiare tre porzioni di patatine fritte a settimana era associato a un aumento del 20% del rischio di diabete di tipo 2. Ma consumare la stessa quantità di patate bollite, al forno o schiacciate non sembrava essere collegato alla malattia.

A differenza delle patate bollite o al forno, le patatine fritte vengono fritte in oli che solitamente contengono grassi trans o saturi. Il modo in cui l’organismo metabolizza questi grassi può contribuire alla resistenza all’insulina, ovvero quando le cellule non rispondono correttamente all’insulina, un ormone che aiuta a regolare la glicemia. Il consumo regolare di cibi fritti può anche portare a obesità e infiammazione, entrambi fattori che aumentano il rischio di diabete di tipo 2.