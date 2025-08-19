Telemarketing: da oggi in vigore le nuove regole Agcom, ma il fenomeno non si fermerà

AgenPress. Entrano in vigore oggi le nuove regole sul telemarketing, ma il Codacons avverte: le telefonate commerciali indesiderate continueranno a tormentare i cittadini.

Nonostante i 32 milioni di iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni, ogni italiano riceve in media da 5 a 8 telefonate commerciali a settimana, per un totale di circa 15 miliardi di contatti indesiderati ogni anno. Con una differenza però: se in passato le chiamate riguardavano principalmente contratti di telefonia, luce e gas, oggi sempre più spesso si spingono verso proposte di investimenti finanziari e in bitcoin, con il rischio concreto di truffe e perdite economiche ingenti per i consumatori.

Le misure introdotte da oggi, tuttavia, non metteranno fine al fenomeno: il blocco interessa solo i finti numeri fissi italiani, mentre le numerazioni mobili continueranno a raggiungere gli utenti almeno fino a novembre; resta possibile falsificare numerazioni chiamando dall’Italia, e nessuna barriera viene posta alle chiamate provenienti da prefissi stranieri. Nel frattempo i call center illegali, che operano con tecnologie sempre più sofisticate, sono già pronti ad aggirare i divieti – avverte il Codacons.

Le misure introdotte dall’Agcom, seppur positive e richieste da anni, rappresentano tuttavia un palliativo, l’ennesimo assieme a codici di condotta, registri, sanzioni, ecc., che non metterà fine al calvario dei cittadini – spiega il Codacons. Questo fenomeno, ormai, rappresenta una vera e propria molestia ai danni dei cittadini che non solo provoca stress, ma porta un numero crescente di utenti a non rispondere più al telefono quando sullo schermo appare un numero sconosciuto, col rischio di perdere anche telefonate importanti – conclude l’Associazione.