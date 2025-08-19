type here...

Telemarketing: da oggi in vigore le nuove regole Agcom, ma il fenomeno non si fermerà

Consumatori
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. Entrano in vigore oggi le nuove regole sul telemarketing, ma il Codacons avverte: le telefonate commerciali indesiderate continueranno a tormentare i cittadini.
Nonostante i 32 milioni di iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni, ogni italiano riceve in media da 5 a 8 telefonate commerciali a settimana, per un totale di circa 15 miliardi di contatti indesiderati ogni anno. Con una differenza però: se in passato le chiamate riguardavano principalmente contratti di telefonia, luce e gas, oggi sempre più spesso si spingono verso proposte di investimenti finanziari e in bitcoin, con il rischio concreto di truffe e perdite economiche ingenti per i consumatori.
Le misure introdotte da oggi, tuttavia, non metteranno fine al fenomeno: il blocco interessa solo i finti numeri fissi italiani, mentre le numerazioni mobili continueranno a raggiungere gli utenti almeno fino a novembre; resta possibile falsificare numerazioni chiamando dall’Italia, e nessuna barriera viene posta alle chiamate provenienti da prefissi stranieri. Nel frattempo i call center illegali, che operano con tecnologie sempre più sofisticate, sono già pronti ad aggirare i divieti – avverte il Codacons.

Le misure introdotte dall’Agcom, seppur positive e richieste da anni, rappresentano tuttavia un palliativo, l’ennesimo assieme a codici di condotta, registri, sanzioni, ecc., che non metterà fine al calvario dei cittadini – spiega il Codacons. Questo fenomeno, ormai, rappresenta una vera e propria molestia ai danni dei cittadini che non solo provoca stress, ma porta un numero crescente di utenti a non rispondere più al telefono quando sullo schermo appare un numero sconosciuto, col rischio di perdere anche telefonate importanti – conclude l’Associazione.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it. All Rights Reserved. Credits