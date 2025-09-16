Previsioni Meteo del 17 Settembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 17 Settembre 2025.

AL NORD – Al mattino molti addensamenti su Pianura Padana ed Appennino con locali piogge in Emilia Romagna, soleggiato su Alpi e Liguria. Al pomeriggio tempo in miglioramento con anche ampie schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino molti addensamenti sul versante adriatico con locali piogge sulle Marche, sereno o poco nuvoloso sul versante tirrenico. Al pomeriggio possibili piovaschi in Appennino tra Lazio e Abruzzo. In serata atteso un generale miglioramento con graduali schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino atteso tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti tra Campania, Molise e Puglia settentrionale e sole prevalente altrove. Al pomeriggio possibili piovaschi nelle zone interne. In serata atteso un generale miglioramento con graduali schiarite.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia, salvo un lieve rialzo nelle minime al Sud.