Aumento dal 2021 per pane a pasta. Più 456 euro annui a famiglia di 4 persone

AgenPress. Siamo estremamente preoccupati dell’aumento continuo di tutti i prezzi dei generi alimentari, ma ancora di più lo siamo per l’aumento consistente e continuo di due prodotti fondamentali per l’alimentazione quali pane e pasta, alimenti della quasi totale generalità delle famiglie italiane, soprattutto quelle a basso reddito e notoriamente più fragili economicamente.

Dalle rilevazioni sulla filiera agroalimentare, che da anni strutturalmente compiamo su questi due prodotti fondamentali, il ricarico economico che inciderà su un maggiore costo e sul potere di acquisto delle famiglie, già stressato da bassi salari e da pensioni bistrattate, è il seguente:

PASTA – COSTO al KG 2021 1.34 € SETTEMBRE 2025 2.28 € + 94 cent + 66 %

CONSUMO ANNUO A FAMIGLIA 130 Kg

AUMENTO ANNUO A FAMIGLIA 122 €

PANE – COSTO AL KG 2021 2.97 € SETTEMBRE 2025 4.77 € + 1.80 € + 61%

CONSUMO ANNUO A FAMIGLIA 186 KG

AUMENTO ANNUO A FAMIGLIA 334 €

TOTALE ANNUO SOLO PER PANE E PASTA AUMENTO PARI A 456 €

Non sarà il caso di attuare verifiche e controlli oltre che provvedere ad un azzeramento, anche solo congiunturale, sulla tassazione IVA di questi due fondamentali prodotti?

E’ quanto dichiara Rosario Trefiletti Presidente di C.C.I.