Aumento dal 2021 per pane a pasta. Più 456 euro annui a famiglia di 4 persone

AgenPress. Siamo estremamente preoccupati dell’aumento continuo di tutti i prezzi dei generi alimentari, ma ancora di più lo siamo per l’aumento consistente e continuo di due prodotti fondamentali per l’alimentazione quali pane e pasta, alimenti della quasi totale generalità delle famiglie italiane, soprattutto quelle a basso reddito e notoriamente più fragili economicamente.

Dalle rilevazioni sulla filiera agroalimentare, che da anni strutturalmente compiamo su questi due prodotti fondamentali, il ricarico economico che inciderà su un maggiore costo e sul potere di acquisto delle famiglie, già stressato da bassi salari e da pensioni bistrattate, è il seguente:

PASTA  –  COSTO al KG   2021   1.34 €   SETTEMBRE 2025   2.28 €    + 94 cent   + 66 %

CONSUMO ANNUO A FAMIGLIA 130 Kg

AUMENTO ANNUO A FAMIGLIA 122 €  

PANE  –  COSTO AL KG 2021   2.97 €   SETTEMBRE 2025   4.77 €    + 1.80 €    + 61%

CONSUMO ANNUO A FAMIGLIA 186 KG

AUMENTO ANNUO A FAMIGLIA  334 €

 TOTALE ANNUO SOLO PER PANE E PASTA AUMENTO PARI A 456 €

Non sarà il caso di attuare verifiche e controlli oltre che provvedere ad un azzeramento, anche solo congiunturale, sulla tassazione IVA di questi due fondamentali prodotti?

E’ quanto dichiara Rosario Trefiletti Presidente di C.C.I.

