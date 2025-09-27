type here...

Roberto Formigoni: “Spiace per l’esclusione di ‘Miracolo Milano’ dal Festival di Roma, motivazione stonata”

Cinema
redazione
Da redazione
AgenPress. “Il Festival di Roma ha escluso il docufilm ‘Miracolo Milano’ dalla programmazione, perché ‘produzione a carattere locale’. Colpisce negativamente una simile decisione e una motivazione così stonata, dal momento che il docufilm parla della clamorosa rinascita di Milano a partire dalla metà degli anni ’90”.

Lo ha dichiarato Roberto Formigoni, già presidente della Regione Lombardia.

“Spiace soprattutto per i cittadini romani, che vengono privati di una visione di alto valore culturale che, ne siamo sicuri, li avrebbe appassionati. Il Festival non rende ragione dello spirito e dell’anima dei cittadini romani, ben più amanti della conoscenza e del confronto con altre esperienze di quanto sia il Festival. Ai cittadini romani segnaleremo le proiezioni del nostro docufilm nella loro città o dagli schermi tv perché, se vogliono, ne possano usufruire e possa nascere un dibattito arricchente per tutti. Sia chiaro: a noi il parere della critica e del mondo romano interessa. E molto”, ha concluso Roberto Formigoni.
