Roberto Formigoni: “Spiace per l’esclusione di ‘Miracolo Milano’ dal Festival di Roma, motivazione stonata”

AgenPress. “Il Festival di Roma ha escluso il docufilm ‘Miracolo Milano’ dalla programmazione, perché ‘produzione a carattere locale’. Colpisce negativamente una simile decisione e una motivazione così stonata, dal momento che il docufilm parla della clamorosa rinascita di Milano a partire dalla metà degli anni ’90”.

Lo ha dichiarato Roberto Formigoni, già presidente della Regione Lombardia.

“Spiace soprattutto per i cittadini romani, che vengono privati di una visione di alto valore culturale che, ne siamo sicuri, li avrebbe appassionati. Il Festival non rende ragione dello spirito e dell’anima dei cittadini romani, ben più amanti della conoscenza e del confronto con altre esperienze di quanto sia il Festival. Ai cittadini romani segnaleremo le proiezioni del nostro docufilm nella loro città o dagli schermi tv perché, se vogliono, ne possano usufruire e possa nascere un dibattito arricchente per tutti. Sia chiaro: a noi il parere della critica e del mondo romano interessa. E molto”, ha concluso Roberto Formigoni.