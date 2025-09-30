Veneto: Savino (MEF), “Inaccettabile offesa da Brignano”

AgenPress. «Le parole pronunciate da Enrico Brignano a Domenica In non hanno nulla di satirico: definire i veneti una massa di ubriaconi non è ironia, ma unoffesa ingiustificata che colpisce unintera comunità.

Il Veneto è una terra di lavoro, di cultura e di valori che meritano rispetto e non possono essere ridotti a una caricatura superficiale. Battute di questo genere rischiano di alimentare stereotipi inaccettabili e di sminuire limmagine di una delle regioni più produttive e rappresentative dItalia.

Una comunità che dà tanto al Paese non merita di essere dileggiata, ma valorizzata e rispettata».

Così il Sottosegretario allEconomia e alle Finanze, Sandra Savino.