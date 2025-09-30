type here...

Veneto: Savino (MEF), “Inaccettabile offesa da Brignano”

Regioni
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. «Le parole pronunciate da Enrico Brignano a Domenica In non hanno nulla di satirico: definire i veneti una massa di ubriaconi non è ironia, ma unoffesa ingiustificata che colpisce unintera comunità.
Il Veneto è una terra di lavoro, di cultura e di valori che meritano rispetto e non possono essere ridotti a una caricatura superficiale. Battute di questo genere rischiano di alimentare stereotipi inaccettabili e di sminuire limmagine di una delle regioni più produttive e rappresentative dItalia.
Una comunità che dà tanto al Paese non merita di essere dileggiata, ma valorizzata e rispettata».
Così il Sottosegretario allEconomia e alle Finanze, Sandra Savino.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits