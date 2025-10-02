type here...

Germania: arrestati tre membri di Hamas. Stavano pianificando attacchi contro obiettivi ebraici

AgenPress. La Procura Federale tedesca ha arrestato tre persone sospettate di coinvolgimento nell’organizzazione terroristica Hamas. Si ritiene che gli arrestati abbiano acquisito armi e stessero pianificando attacchi omicidi contro istituzioni di interesse ebraico e israeliano in Germania.

Si tratta di un tedesco di 36 anni di origine libanese, un 43enne di nazionalità sconosciuta, anch’esso di origine libanese, e un 44enne tedesco di origine siriana.

Gli agenti dell’antiterrorismo monitoravano da tempo le attività dei tre uomini a Berlino. Durante l’operazione di arresto, sono stati trovati un fucile AK-47 e una pistola Glock, oltre a centinaia di cartucce. Inoltre sono state effettuate perquisizioni contemporaneamente in abitazioni a Lipsia e Oberhausen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

 

