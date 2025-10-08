Vaccini, Cicconetti (Federfarma Roma): “Da oggi vaccini antinfluenzali gratuiti anche in farmacia”

Da oggi disponibili in farmacia dosi gratuite del vaccino contro l’influenza stagionale per gli aventi diritto

AgenPress. È ufficialmente partita la campagna vaccinale contro l’influenza stagionale e da oggi sono disponibili anche nelle farmacie le dosi gratuite destinate alle categorie aventi diritto.

La Regione ha messo in campo una dotazione iniziale di oltre 1,3 milioni di dosi, distribuite progressivamente a medici di medicina generale, pediatri, centri vaccinali e alle oltre 600 farmacie del Lazio che hanno aderito, così da garantire un accesso capillare e diffuso.

“Il lancio della campagna antinfluenzale rappresenta un momento cruciale di prevenzione e di tutela per i cittadini più esposti” dichiara Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma. “Le farmacie aderenti metteranno a disposizione spazi adeguati e facilmente accessibili, oltre a farmacisti formati, autorizzati e pronti ad assistere i cittadini, così da offrire un percorso vaccinale semplice e alla portata di tutti. Grazie a questa rete di prossimità, in sinergia con medici e pediatri, possiamo garantire un servizio equo e di qualità, assicurando che anche chi rientra nelle categorie a rischio possa contare su un vaccino gratuito, vicino, accessibile facilmente, senza code e senza prenotazione” conclude Cicconetti.