Domenico Scilipoti Isgrò: “Giusto tassare extraprofitti banche”

Economia
redazione
Da redazione
AgenPress. “Nella legge di bilancio che va prendendo corpo, il governo ha ritenuto di inasprire gli extraprofitti bancari creando qualche malcontento nella stessa maggioranza.

Prima di esprimere valutazioni complete è opportuno attendere il testo definitivo, tuttavia è conforme a senso di giustizia in un tempo nel quale si chiedono sacrifici, che gli istituti di credito versino in quota appropriata i loro extraprofitti.

Le banche come imprese devono fare utili ciononostante rispetto alle altre imprese il loro rischio imprenditoriale è minimo in quanto la differenza tra gli interessi elargiti sui conti correnti e quelli incassati per mutui e prestiti è elevatissima. Non è il caso di creare polemiche ma è bene che sul tema rimanga la fermezza iniziale.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile del dipartimento Salute della DC Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

