Istat. Settembre, export +5,9% su mese. Unione Naz. Consumatori su commercio: ottima notizia

AgenPress. A settembre 2025 l’Istat stima un rialzo congiunturale per le esportazioni del 5,9% e del 9,9% su base annua.

“Ottima notizia! Evidentemente in agosto l’incertezza sui dazi aveva provocato un tracollo delle esportazioni esagerato e sproporzionato. Si erano bloccati i nostri commerci, con una caduta delle esportazioni verso gli Usa del 21,2% su agosto 2024. Insomma, aveva prevalso la paura. Ora, a fronte di dazi certi, vi è stato certamente un rimbalzo, con un aumento dell’export verso gli Usa del 34,4% su settembre 2024, anche se, in base ai dati provvisori di oggi, non siamo in grado di dire se si è recuperato tutto quello che si è perso dopo gli annunci di Trump” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sul commercio estero extra Ue.

“Bisognerà attendere i dati dei prossimi mesi per capire quali sono a regime gli effetti negativi sulle nostre industrie dei dazi fissati da Trump!” conclude Dona.