BCE mantiene tassi fermi, Codacons: cattiva notizia per famiglie con mutuo

Economia
redazione
Da redazione
AgenPress. Il mancato taglio dei tassi di interesse rappresenta una notizia negativa per milioni di famiglie che hanno acceso un mutuo a tasso variabile. Lo afferma il Codacons, commentando la decisione odierna della Bce.

Si tratta del quarto mancato calo consecutivo, dopo il trend di ribassi avviato a giugno 2024 – spiega il Codacons – Una decisione quella della Bce che arriva proprio quando in Italia si assiste ad un rialzo dei tassi sui finanziamenti praticati alle famiglie

I tassi di interesse sui mutui effettivamente praticati alle famiglie sono passati dal 3,50% dello scorso gennaio al 3,67% di agosto (dati Bankitalia), con un incremento del +0,17% da inizio 2025, pari ad un maggior esborso da +180 euro all’anno su un mutuo da 150mila euro a 30 anni – analizza il Codacons – Il mancato taglio da parte della Bce potrebbe influire negativamente sull’andamento del mercato, e accelerare la crescita dei tassi con conseguenze dirette sulle tasche di milioni di italiani.

