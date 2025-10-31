Inflazione: Unione Naz. Consumatori, la top ten dei rialzi alimentari

AgenPress. Se secondo i dati Istat resi noti oggi l’indice generale di ottobre è in calo rispetto a settembre, -0,3%, purtroppo non è così per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche che salgono dello 0,2% rispetto a un mese fa. Ma quali sono i prodotti che registrano i maggiori rialzi per cibo e bevande?

In testa alla top ten dei rincari mensili (tabella n. 1), il Cioccolato che in appena un mese sale del 2,7%. Medaglia d’argento per i Gelati, +2,6%, al terzo posto il Cacao e il cioccolato in polvere con +2,1%. Seguono i Cereali per colazione, +1,9% e le Conserve di frutta, +1,7%. Al sesto posto una pessima notizia: l’Olio di oliva, che da febbraio 2025 aveva registrato ininterrotti cali congiunturali, pur continuando a diminuire rispetto a ottobre 2024 del 17,6%, inverte purtroppo la rotta e riprende a salire dell’1,5% in appena un mese. In ottava posizione il Caffè, +1,1%. Chiudono la Top ten, Altri prodotti di panetteria e pasticceria con +1%.

Per la top 20 dei rincari annuali (tabella n. 2), vince il Cacao e cioccolato in polvere con +21,8% su ottobre 2024, al 2° posto il Caffè con +21,1%, Medaglia di bronzo per il Cioccolato con +10,2%. Si segnala poi la Carne bovina (5° posto, +7,9%), le Uova (7°, +7,2%), il Burro (9°, +6,7%), Carne ovina e Pollame (ex aequo in 12° posizione con +5,3%), il Latte conservato (14°, +5%), il Riso (16°, +4,6%). Chiude la top 20 il Pesce fresco con +4 per cento.

Tabella n. 1: Top ten rincari mensili di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche

N Prodotto Rincari mensili di ottobre 1 Cioccolato 2,7 2 Gelati 2,6 3 Cacao e cioccolato in polvere 2,1 4 Cereali per colazione 1,9 5 Conserve di frutta e prodotti a base di frutta 1,7 6 Olio di oliva 1,5 7 Altri prodotti a base di cereali 1,3 8 Caffè 1,1 8 Bibite analcoliche 1,1 10 Altri prodotti di panetteria e pasticceria 1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Top 20 rincari annui di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche

N Prodotto Rincari annui di ottobre 1 Cacao e cioccolato in polvere 21,8 2 Caffè 21,1 3 Cioccolato 10,2 4 Bevande analcoliche 8,7 5 Carne bovina 7,9 6 Altri preparati a base di carne 7,8 7 Uova 7,2 8 Formaggi e latticini 6,8 9 Burro 6,7 10 Frutta secca e noci 6 11 Frattaglie 5,8 12 Carne ovina e caprina 5,3 12 Pollame 5,3 14 Latte conservato 5 14 Gelati 5 16 Riso 4,6 17 Carne suina 4,5 18 Altre carni 4,4 18 Conserve di frutta e prodotti a base di frutta 4,4 20 Pesce fresco o refrigerato 4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat