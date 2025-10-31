Inflazione: Unione Naz. Consumatori, la top ten dei rialzi alimentari

AgenPress. Se secondo i dati Istat resi noti oggi l’indice generale di ottobre è in calo rispetto a settembre, -0,3%, purtroppo non è così per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche che salgono dello 0,2% rispetto a un mese fa. Ma quali sono i prodotti che registrano i maggiori rialzi per cibo e bevande?
In testa alla top ten dei rincari mensili (tabella n. 1), il Cioccolato che in appena un mese sale del 2,7%. Medaglia d’argento per i Gelati, +2,6%, al terzo posto il Cacao e il cioccolato in polvere con +2,1%. Seguono i Cereali per colazione, +1,9% e le Conserve di frutta, +1,7%. Al sesto posto una pessima notizia: l’Olio di oliva, che da febbraio 2025 aveva registrato ininterrotti cali congiunturali, pur continuando a diminuire rispetto a ottobre 2024 del 17,6%, inverte purtroppo la rotta e riprende a salire dell’1,5% in appena un mese. In ottava posizione il Caffè, +1,1%. Chiudono la Top ten, Altri prodotti di panetteria e pasticceria con +1%.
Per la top 20 dei rincari annuali (tabella n. 2), vince il Cacao e cioccolato in polvere con +21,8% su ottobre 2024, al 2° posto il Caffè con +21,1%, Medaglia di bronzo per il Cioccolato con +10,2%. Si segnala poi la Carne bovina (5° posto, +7,9%), le Uova (7°, +7,2%), il Burro (9°, +6,7%), Carne ovina e Pollame (ex aequo in 12° posizione con +5,3%), il Latte conservato (14°, +5%), il Riso (16°, +4,6%). Chiude la top 20 il Pesce fresco con +4 per cento.
Tabella n. 1: Top ten rincari mensili di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche
N
Prodotto
Rincari mensili di ottobre
1
Cioccolato
2,7
2
Gelati
2,6
3
Cacao e cioccolato in polvere
2,1
4
Cereali per colazione
1,9
5
Conserve di frutta e prodotti a base di frutta
1,7
6
Olio di oliva
1,5
7
Altri prodotti a base di cereali
1,3
8
Caffè
1,1
8
Bibite analcoliche
1,1
10
Altri prodotti di panetteria e pasticceria
1
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Tabella n. 2: Top 20 rincari annui di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche
N
Prodotto
Rincari annui di ottobre
1
Cacao e cioccolato in polvere
21,8
2
Caffè
21,1
3
Cioccolato
10,2
4
Bevande analcoliche
8,7
5
Carne bovina
7,9
6
Altri preparati a base di carne
7,8
7
Uova
7,2
8
Formaggi e latticini
6,8
9
Burro
6,7
10
Frutta secca e noci
6
11
Frattaglie
5,8
12
Carne ovina e caprina
5,3
12
Pollame
5,3
14
Latte conservato
5
14
Gelati
5
16
Riso
4,6
17
Carne suina
4,5
18
Altre carni
4,4
18
Conserve di frutta e prodotti a base di frutta
4,4
20
Pesce fresco o refrigerato
4
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat