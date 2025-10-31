type here...

Inflazione: Unione Naz. Consumatori, la top ten dei rialzi alimentari

Economia
redazione
Da redazione
AgenPress. Se secondo i dati Istat resi noti oggi l’indice generale di ottobre è in calo rispetto a settembre, -0,3%, purtroppo non è così per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche che salgono dello 0,2% rispetto a un mese fa. Ma quali sono i prodotti che registrano i maggiori rialzi per cibo e bevande?

In testa alla top ten dei rincari mensili (tabella n. 1), il Cioccolato che in appena un mese sale del 2,7%. Medaglia d’argento per i Gelati, +2,6%, al terzo posto il Cacao e il cioccolato in polvere con +2,1%. Seguono i Cereali per colazione, +1,9% e le Conserve di frutta, +1,7%. Al sesto posto una pessima notizia: l’Olio di oliva, che da febbraio 2025 aveva registrato ininterrotti cali congiunturali, pur continuando a diminuire rispetto a ottobre 2024 del 17,6%, inverte purtroppo la rotta e riprende a salire dell’1,5% in appena un mese. In ottava posizione il Caffè, +1,1%. Chiudono la Top ten, Altri prodotti di panetteria e pasticceria   con +1%.

Per la top 20 dei rincari annuali (tabella n. 2), vince il Cacao e cioccolato in polvere  con +21,8% su ottobre 2024, al 2° posto il Caffè con +21,1%, Medaglia di bronzo per il Cioccolato con +10,2%. Si segnala poi la Carne bovina (5° posto, +7,9%), le Uova (7°, +7,2%), il Burro (9°, +6,7%), Carne ovina e Pollame (ex aequo in 12° posizione con +5,3%), il Latte conservato (14°, +5%), il Riso (16°, +4,6%). Chiude la top 20 il Pesce fresco con +4 per cento.

Tabella n. 1: Top ten rincari mensili di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche

N

 Prodotto

Rincari mensili di ottobre

1

Cioccolato

2,7

2

Gelati

2,6

3

Cacao e cioccolato in polvere

2,1

4

Cereali per colazione

1,9

5

Conserve di frutta e prodotti a base di frutta

1,7

6

Olio di oliva

1,5

7

Altri prodotti a base di cereali

1,3

8

Caffè

1,1

8

Bibite analcoliche

1,1

10

Altri prodotti di panetteria e pasticceria

1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

 

Tabella n. 2: Top 20 rincari annui di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche

N

 Prodotto

Rincari annui di ottobre

1

Cacao e cioccolato in polvere

21,8

2

Caffè

21,1

3

Cioccolato

10,2

4

Bevande analcoliche

8,7

5

Carne bovina

7,9

6

Altri preparati a base di carne

7,8

7

Uova

7,2

8

Formaggi e latticini

6,8

9

Burro

6,7

10

Frutta secca e noci

6

11

Frattaglie

5,8

12

Carne ovina e caprina

5,3

12

Pollame

5,3

14

Latte conservato

5

14

Gelati

5

16

Riso

4,6

17

Carne suina

4,5

18

Altre carni

4,4

18

Conserve di frutta e prodotti a base di frutta

4,4

20

Pesce fresco o refrigerato

4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

