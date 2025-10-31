Unione Naz. Consumatori su Istat inflazione: +250 euro per mangiare

AgenPress. Secondo i dati provvisori di ottobre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,2%, dal +1,6% di settembre.

“Prezzi del cibo sempre più alle stelle! I prezzi dei prodotti alimentari riprendono a salire. Se a settembre si era registrato un flebile, minimale e isolato calo congiunturale dello 0,1% dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche, a ottobre tornano ad aumentare registrando un +0,2% su settembre” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione.

“Insomma, il calo dell’indice generale da 1,6% di settembre a 1,2% di ottobre, così come la riduzione congiunturale dello 0,3%, non comporta alcun sollievo per la casalinga di Voghera che, a differenza della Lagarde, va tutti i giorni al mercato a fare la spesa. Bisogna che i prezzi delle spese obbligate scendano, non che continuino a salire ad un ritmo inferiore, come succede per il carrello della spesa” prosegue Dona.

“Anche se il calo dell’inflazione tendenziale da 1,6 a 1,2 comporta un minor aumento complessivo del costo della vita, per una coppia con due figli si tratta comunque di una stangata pari a 438 euro su base annua, che si aggiunge a quelle già patite dal 2022 ad oggi. Inoltre, ben 250 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 376 euro, ma 219 euro sono soltanto per cibo e bevande. In media, per una famiglia, mangiare e bere ora costa 173 euro in più” conclude Dona.

Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di ottobre

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Inflazione annua di ottobre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 173 219 250 +2,7 Bevande alcoliche e tabacchi 10 14 13 +2,0 Abbigliamento e calzature 12 17 22 +1,0 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -76 -82 -82 -1,9 Mobili, articoli e servizi per la casa 4 5 6 +0,3 Servizi sanitari e spese per la salute 21 25 25 +1,5 Trasporti 7 11 12 +0,2 Comunicazioni -44 -59 -65 -5,1 Ricreazione, spettacoli e cultura 6 9 11 +0,5 Istruzione 3 5 9 +1,5 Servizi ricettivi e di ristorazione 74 103 129 +3,8 Altri beni e servizi 80 108 109 +3,2 TOTALE RINCARO ANNUO 270 376 438 +1,2 CARRELLO DELLA SPESA 187 238 269 +2,3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati