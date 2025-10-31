Unione Naz. Consumatori su Istat inflazione: +250 euro per mangiare

AgenPress. Secondo i dati provvisori di ottobre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,2%, dal +1,6% di settembre.
“Prezzi del cibo sempre più alle stelle! I prezzi dei prodotti alimentari riprendono a salire. Se a settembre si era registrato un flebile, minimale e isolato calo congiunturale dello 0,1% dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche, a ottobre tornano ad aumentare registrando un +0,2% su settembre” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione.
“Insomma, il calo dell’indice generale da 1,6% di settembre a 1,2% di ottobre, così come la riduzione congiunturale dello 0,3%, non comporta alcun sollievo per la casalinga di Voghera che, a differenza della Lagarde, va tutti i giorni al mercato a fare la spesa. Bisogna che i prezzi delle spese obbligate scendano, non che continuino a salire ad un ritmo inferiore, come succede per il carrello della spesa” prosegue Dona.
“Anche se il calo dell’inflazione tendenziale da 1,6 a 1,2 comporta un minor aumento complessivo del costo della vita, per una coppia con due figli si tratta comunque di una stangata pari a 438 euro su base annua, che si aggiunge a quelle già patite dal 2022 ad oggi. Inoltre, ben 250 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 376 euro, ma 219 euro sono soltanto per cibo e bevande. In media, per una famiglia, mangiare e bere ora costa 173 euro in più” conclude Dona.
Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di ottobre
DIVISIONI DI SPESA
Famiglia media
Coppia
con 1 figlio
Coppia
con 2 figli
Inflazione annua di
ottobre
Prodotti alimentari e bevande analcoliche
173
219
250
+2,7
Bevande alcoliche e tabacchi
10
14
13
+2,0
Abbigliamento e calzature
12
17
22
+1,0
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili
-76
-82
-82
-1,9
Mobili, articoli e servizi per la casa
4
5
6
+0,3
Servizi sanitari e spese per la salute
21
25
25
+1,5
Trasporti
7
11
12
+0,2
Comunicazioni
-44
-59
-65
-5,1
Ricreazione, spettacoli e cultura
6
9
11
+0,5
Istruzione
3
5
9
+1,5
Servizi ricettivi e di ristorazione
74
103
129
+3,8
Altri beni e servizi
80
108
109
+3,2
TOTALE RINCARO ANNUO
270
376
438
+1,2
CARRELLO DELLA SPESA
187
238
269
+2,3
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nota: dati e totali arrotondati