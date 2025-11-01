type here...

Turchia: 550.000 rifugiati siriani sono tornati nel loro Paese dopo la caduta di Assad

Mondo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Un totale di 550.000 rifugiati siriani in Turchia sono tornati nel loro Paese dalla caduta di Bashar al-Assad. Secondo le autorità turche, circa 2,4 milioni di siriani rimangono rifugiati in Turchia, dove il loro numero superava i 3,5 milioni al culmine della guerra in Siria.

Secondo l’UNHCR, oltre sette milioni di siriani sono ancora sfollati all’interno del loro Paese e 4,5 milioni sono ancora rifugiati all’estero.

La guerra civile scoppiata dopo che l’ex presidente Bashar al-Assad represse una rivolta popolare nel 2011 provocò l’esodo di milioni di siriani dal loro Paese.

Il conflitto terminò nel dicembre 2024, quando la coalizione islamista guidata da Ahmad al-Sarrah, che in precedenza aveva rovesciato Assad, prese il potere a Damasco.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits