Turchia: 550.000 rifugiati siriani sono tornati nel loro Paese dopo la caduta di Assad

AgenPress. Un totale di 550.000 rifugiati siriani in Turchia sono tornati nel loro Paese dalla caduta di Bashar al-Assad. Secondo le autorità turche, circa 2,4 milioni di siriani rimangono rifugiati in Turchia, dove il loro numero superava i 3,5 milioni al culmine della guerra in Siria.

Secondo l’UNHCR, oltre sette milioni di siriani sono ancora sfollati all’interno del loro Paese e 4,5 milioni sono ancora rifugiati all’estero.

La guerra civile scoppiata dopo che l’ex presidente Bashar al-Assad represse una rivolta popolare nel 2011 provocò l’esodo di milioni di siriani dal loro Paese.

Il conflitto terminò nel dicembre 2024, quando la coalizione islamista guidata da Ahmad al-Sarrah, che in precedenza aveva rovesciato Assad, prese il potere a Damasco.