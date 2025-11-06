Cassazione, diritto al rimborso del bagaglio smarrito anche in assenza di documentazione

AgenPress. Bene per il Codacons l’ordinanza della Cassazione che, in tema di trasporto aereo, riconosce il diritto al rimborso del bagaglio smarrito anche in assenza di documentazione.

Si tratta di una decisione che potrebbe rivoluzionare i diritti dei passeggeri nel settore del trasporto aereo – spiega l’associazione – Non sempre i viaggiatori che subiscono lo smarrimento del proprio bagaglio sono in grado di produrre la documentazione relativa alle spese subite, e quando vogliono ottenere un rimborso devono impiegare tempo e avviare pratiche la cui definizione può essere anche lunga. Proprio le difficoltà nelle procedure e gli ostacoli che si incontrano lungo il percorso portano troppi passeggeri a rinunciare del tutto alla richiesta di rimborso quando subiscono la perdita del bagaglio o la ritardata riconsegna.

L’ordinanza della Cassazione, quindi, apre un nuovo fronte che potenzia i diritti dei passeggeri del trasporto aereo nei confronti dei soggetti responsabili dei disservizi, siano essi compagnie o gestori aeroportuali.