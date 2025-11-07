Nordio firma la Convenzione per la tutela della salute delle donne detenute

AgenPress. Il Guardasigilli Carlo Nordio ha firmato la Convenzione per la Promozione della Prevenzione e tutela della salute della donna. La Convenzione è stata sottoscritta anche dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, da Alba Di Leone dell’organizzazione no-profit Think Pink Italy, e da Paola Severino della Fondazione Severino Onlus; e intende promuovere iniziative congiunte volte a tutelare la salute delle donne sottoposte a pena detentiva.

Le Parti si impegnano a collaborare per sviluppare e realizzare il “Progetto Pluriennale di promozione della prevenzione e tutela della salute per donne sottoposte a misure restrittive della libertà personale”.

Il Progetto prevede l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione della popolazione penitenziaria sull’importanza di seguire corretti stili di vita, incontri individuali e collettivi con finalità educative, e test di screening medici attraverso giornate di prevenzione, per consentire l’erogazione di esami strumentali all’interno degli Istituti penitenziari. Le prestazioni saranno offerte anche al personale di Polizia penitenziaria e amministrativo.

Il Ministero della Giustizia si impegna a favorire l’accesso e l’adesione alla progettualità delle donne detenute. La Convenzione ha validità ed efficacia fino a giugno 2027 e potrà essere rinnovata dalle Parti.