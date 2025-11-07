type here...

Nordio firma la Convenzione per la tutela della salute delle donne detenute

Giustizia
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il Guardasigilli Carlo Nordio ha firmato la Convenzione per la Promozione della Prevenzione e tutela della salute della donna. La Convenzione è stata sottoscritta anche dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, da Alba Di Leone dell’organizzazione no-profit Think Pink Italy, e da Paola Severino della Fondazione Severino Onlus; e intende promuovere iniziative congiunte volte a tutelare la salute delle donne sottoposte a pena detentiva.

Le Parti si impegnano a collaborare per sviluppare e realizzare il “Progetto Pluriennale di promozione della prevenzione e tutela della salute per donne sottoposte a misure restrittive della libertà personale”.

Il Progetto prevede l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione della popolazione penitenziaria sull’importanza di seguire corretti stili di vita, incontri individuali e collettivi con finalità educative, e test di screening medici attraverso giornate di prevenzione, per consentire l’erogazione di esami strumentali all’interno degli Istituti penitenziari. Le prestazioni saranno offerte anche al personale di Polizia penitenziaria e amministrativo.

Il Ministero della Giustizia si impegna a favorire l’accesso e l’adesione alla progettualità delle donne detenute. La Convenzione ha validità ed efficacia fino a giugno 2027 e potrà essere rinnovata dalle Parti.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits