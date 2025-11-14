type here...

Istat: settembre, export +2,6% su mese

Economia
AgenPress. A settembre 2025 l’Istat stima un rialzo congiunturale per le esportazioni del 2,6% e del 10,5% su base annua.

“Bene, confermato il rimbalzo dell’export, grazie alle esportazioni extra Ue che con un +6,4% compensano l’andamento congiunturale negativo dei Paesi Ue27, -0,8%. Una volta che in agosto si è definito l’ammontare dei dazi, le nostre esportazioni verso gli Stati Uniti, bloccate nei mesi precedenti dall’incertezza, hanno recuperato, salendo del 34,7% rispetto a settembre 2024, facendo da traino al nostro export, anche se, purtroppo, la variazione è inferiore rispetto al balzo delle importazioni verso gli Usa, decollate del 76,6% nello stesso periodo di riferimento” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sul commercio estero.

“Dovremo attendere i prossimi mesi per capire l’effetto a regime dei dazi fissati da Trump” conclude Dona.

