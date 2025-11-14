Venezia-Giudecca, inaugurata Caserma Agenti ex Casa di Lavoro Sat

AgenPress. I sottosegretari alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove e Andrea Ostellari hanno partecipato all’inaugurazione della Caserma Agenti ex Casa di Lavoro SAT di Venezia-Giudecca.

La riqualificazione della Caserma SAT Di Venezia-Giudecca, destinata all’alloggio del personale di Polizia Penitenziaria e del comparto Funzioni Centrali, è frutto di un lavoro congiunto tra la Direzione, il PRAP e il DAP, capace di coniugare efficacia gestionale, valorizzazione delle risorse interne e attenzione al benessere del personale.

“Dopo oltre 18 anni di chiusura e degrado, la Caserma SAT della Giudecca torna di nuovo operativa, ospitando 54 uomini e donne della Polizia Penitenziaria in un ambiente funzionale e completamente riqualificato. Quello di oggi è un intervento atteso da anni in un territorio, come quello lagunare, dove per il personale in divisa trovare un alloggio a costi sostenibili è quasi impossibile e dove l’assenza di strutture adeguate ha aggravato la carenza di organico negli istituti penitenziari”, ha sottolineato Delmastro.

“La nuova Caserma di Venezia è un intervento concreto di riqualificazione del patrimonio penitenziario e di potenziamento delle strutture dedicate al personale. Migliorare le condizioni operative di chi, ogni giorno, garantisce sicurezza e legalità è una priorità del Governo. Proseguiamo così in un percorso condiviso che coinvolge territorio, amministrazione, personale e detenuti, fondato su programmazione, investimenti e senso dello Stato”, ha ribadito Ostellari.