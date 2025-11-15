Nordio: “Nei confronti TV il primo interlocutore resta l’Anm”

AgenPress. “Ribadisco che il primo interlocutore nei confronti tv dovrebbe essere l’Anm. Se farà un rifiuto formale, ne trarrò le conseguenze”.
E’ quanto dichiara, in una nota, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.
