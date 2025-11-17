Unione Naz. Consumatori: la classifica delle città più care d’Italia

Al 1° posto Siena con +757 euro, al 2° posto Bolzano con +630 euro, al 3° Pistoia con +568
Le regioni più care: Trentino, Friuli e Veneto
AgenPress. L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di ottobre, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti.
In testa alla graduatoria, Siena dove l’inflazione tendenziale pari a +2,8%, la più alta d’Italia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 757 euro per una famiglia media.
Medaglia d’argento per Bolzano che, con +1,9% su ottobre 2024, ha un incremento di spesa annuo pari a 630 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Pistoia, terza sia per inflazione, pari al 2,1%, che per spesa supplementare, pari a 568 euro annui per una famiglia tipo.
Appena fuori dal podio Belluno che, con un’inflazione del 2% (al 4° posto per inflazione ex aequo con Napoli), registra una stangata pari a 521 euro. Al quinto posto Cosenza che, con la seconda inflazione più elevata del Paese, +2,5%, ha una variazione annua della spesa pari a 486 euro. Seguono Udine (+1,7%, +478 euro), Rimini (+1,7% e +468 euro), all’ottavo posto, con +452 euro, Gorizia (+1,7%) ex aequo con Napoli (+2%). Chiude la top ten, con +449 euro, Venezia (+1,6%).
Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa d’Italia è Campobasso, dove con +0,1%, l’inflazione più bassa del Paese, si ha un aumento su base annua di 24 euro. Al secondo posto sia per inflazione che per spesa, Trapani, +0,2% e +46 euro. Medaglia di bronzo per Vercelli (+0,3% e +71 euro). Al quarto posto della classifica delle città più risparmiose, Brindisi (+0,4%, + 79 euro), seguita da Sassari (0,5%, +100 euro), Benevento ex aequo con Caserta (+0,5% e +110 euro per entrambe), all’ottavo posto Messina (+0,5%, +116 euro), poi Palermo e Ancona (+0,6%, +142 euro).
In testa alla classifica delle regioni più “costose” (Tabella n. 2), con un’inflazione annua a +1,5%, il Trentino Alto Adige che registra a famiglia un aggravio medio pari a 464 euro su base annua. Segue il Friuli Venezia Giulia (+1,6%, +438 euro). Al terzo posto, con +403 euro, il Veneto (+1,5%). Appena fuori dal podio la Puglia, che però è la regione con l’inflazione più alta: +2,1% pari a 400 euro
La regione più risparmiosa è il Molise: +0,2% (la più bassa d’Italia) e +47 euro. In seconda posizione la Sicilia (+0,7%, +157 euro), in terza la Sardegna (+1%, +192 euro).
Tabella n. 1: Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)
N
Città
Rincaro annuo
per famiglia media
(in euro)
Inflazione
annua di ottobre
1
Siena
757
2,8
2
Bolzano
630
1,9
3
Pistoia
568
2,1
4
Belluno
521
2
5
Cosenza
486
2,5
6
Udine
478
1,7
7
Rimini
468
1,7
8
Gorizia
452
1,7
8
Napoli
452
2
10
Venezia
449
1,6
11
Verona
441
1,6
11
Treviso
441
1,6
11
Padova
441
1,6
11
Firenze
441
1,6
15
Arezzo
433
1,6
16
Milano
430
1,4
17
Trieste
421
1,5
18
Rovigo
413
1,5
19
Roma
393
1,4
20
Bologna
392
1,4
21
Bari
385
1,9
22
Grosseto
379
1,4
23
Macerata
376
1,7
24
Mantova
373
1,3
25
Como
363
1,2
26
Ferrara
358
1,3
27
Perugia
352
1,3
28
Siracusa
347
1,5
29
Brescia
332
1,1
29
Cremona
332
1,1
29
Ascoli Piceno
332
1,5
32
Vicenza
331
1,2
33
Lucca
325
1,2
34
Trento
316
1,1
35
Pordenone
309
1,1
35
Potenza
309
1,4
37
Piacenza
303
1,1
37
Ravenna
303
1,1
39
Alessandria
302
1,2
39
Varese
302
1
ITALIA
301
1,2
41
Lecco
287
1
42
Reggio Calabria
272
1,4
43
Pescara
270
1,1
44
Olbia – Tempio
259
1,3
45
Genova
252
1
46
Aosta
249
0,9
47
Parma
248
0,9
47
Modena
248
0,9
47
Forlì-Cesena
248
0,9
47
Viterbo
248
0,9
51
Cagliari
245
1,2
52
Livorno
243
0,9
53
Bergamo
242
0,8
53
Pavia
242
0,8
55
Catania
236
1
56
Torino
231
0,9
56
Avellino
221
1
58
Massa-Carrara
216
0,8
58
Pisa
216
0,8
60
Imperia
209
0,9
61
Novara
201
0,8
61
Cuneo
201
0,8
63
Teramo
196
0,8
64
Reggio Emilia
193
0,7
65
Terni
190
0,7
66
Biella
165
0,7
67
Catanzaro
156
0,8
68
Lodi
144
0,5
69
Ancona
142
0,6
69
Palermo
142
0,6
71
Messina
116
0,5
72
Caserta
110
0,5
72
Benevento
110
0,5
74
Sassari
100
0,5
75
Brindisi
79
0,4
76
Vercelli
71
0,3
77
Trapani
46
0,2
78
Campobasso
24
0,1
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)
N
Regioni
Rincaro annuo per la famiglia media
(in euro)
Inflazione
annua di ottobre
1
Trentino Alto Adige
464
1,5
2
Friuli-Venezia Giulia
438
1,6
3
Veneto
403
1,5
4
Puglia
400
2,1
5
Toscana
369
1,4
6
Lombardia
354
1,2
7
Lazio
349
1,3
8
Campania
342
1,6
9
Calabria
319
1,7
10
Umbria
316
1,2
ITALIA
301
1,2
11
Emilia-Romagna
295
1,1
12
Marche
275
1,2
13
Valle d’Aosta
249
0,9
14
Piemonte
220
0,9
15
Abruzzo
215
0,9
16
Basilicata
213
1
17
Liguria
192
0,8
17
Sardegna
192
1
19
Sicilia
157
0,7
20
Molise
47
0,2
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat