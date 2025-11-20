Nordio, dati veritieri, non falsi come impropriamente propalato dal Procuratore di Bari

AgenPress. “Attonito ed indignato a seguito delle dichiarazioni rese dal Procuratore della Repubblica di Bari secondo cui i dati riportati dal Ministero in risposta ad una interrogazione del deputato Costa sarebbero falsi.
I dati concernenti, tra l’altro, le richieste di rinvio a giudizio, le richieste di intercettazione, le richieste di proroga di indagini preliminari sono trasmessi periodicamente dagli uffici giudiziari al Ministero della giustizia mediante prospetti statistici trimestrali.
Probabilmente è il procuratore della Repubblica di Bari che ha dati sbagliati”.