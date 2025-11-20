Nordio incontra Commissario UE McGrath

AgenPress. Il Ministro della Giustizia ha appena incontrato questo pomeriggio il Commissario europeo per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, Michael McGrath.
Nel corso dell’incontro è stata discussa la proposta di direttiva in materia di contrasto alla corruzione. Il Ministro ha poi illustrato nel dettaglio i punti salienti della riforma costituzionale sulla giustizia.
L’incontro è stato l’occasione per rimarcare che la separazione delle carriere dei magistrati, cuore della riforma, è una caratteristica comune ai sistemi in vigore nelle più importanti democrazie europee.