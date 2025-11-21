type here...

Peskov: “Mosca ancora non ha ricevuto il piano di pace statunitense”

Guerra Ucraina
AgenPress. Mosca non ha ancora ricevuto alcuna informazione circa l’accordo di Vladimir Zelensky di negoziare sulla base del piano di pace proposto dal leader statunitense Donald Trump, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

 

