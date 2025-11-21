Peskov: “Mosca ancora non ha ricevuto il piano di pace statunitense”

AgenPress. Mosca non ha ancora ricevuto alcuna informazione circa l’accordo di Vladimir Zelensky di negoziare sulla base del piano di pace proposto dal leader statunitense Donald Trump, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.
AgenPress. Mosca non ha ancora ricevuto alcuna informazione circa l’accordo di Vladimir Zelensky di negoziare sulla base del piano di pace proposto dal leader statunitense Donald Trump, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.
Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti
Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.
Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.
Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.
CONTATTI: redazione@agenpress.it