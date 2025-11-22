Vance (vicepresidente degli Stati Uniti): è un’invenzione “fantasiosa” quella secondo cui l’Ucraina avrebbe vinto la guerra contro la Russia

AgenPress. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha sottolineato venerdì sera che “qualsiasi” piano per ripristinare la pace tra Ucraina e Russia deve “porre fine alle uccisioni”, “difendere la sovranità ucraina”, essere “accettabile per entrambe le parti” e “massimizzare le possibilità che il conflitto che infuria da febbraio 2022 non riprenda”.

Vance ha anche affermato tramite X che la posizione espressa da alcuni (non ha chiarito a chi si riferisse) secondo cui “se semplicemente dessimo più soldi, più armi o (imponessimo) più sanzioni” la “vittoria” dell’Ucraina sarebbe a portata di mano è frutto di “fantasia”, aggiungendo che la pace non sarà raggiunta da “diplomatici falliti o politici che vivono in un mondo di fantasia”.