Carceri, inaugurata nuova sezione della casa lavoro di Vasto

Giustizia
AgenPress. Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, ha inaugurato la nuova sezione del carcere di Vasto. La Casa Lavoro di Vasto è un istituto con annessa Sezione Circondariale, quella inaugurata oggi rappresenta una seconda sezione destinata ad ospitare sino a 50 detenuti a trattamento intensificato. Nell’anno in corso è stata attuata una significativa opera di ristrutturazione, anche con il contributo dei detenuti lavoratori. Le 25 camere doppie della sezione sono fornite di bagno e di acqua calda, oltre a spazi comuni per attività ricreative.

“Non a parole, ma con i fatti: investimenti concreti, cantieri aperti e risultati raggiunti. Abbiamo ristrutturato ambienti che erano diventati inagibili, garantendo servizi, acqua calda, spazi per attività trattamentali e condizioni di lavoro migliori per il personale”, ha dichiarato Delmastro.

Il Sottosegretario ha sottolineato l’impegno intrapreso: “Più sicurezza, più legalità, più rispetto per chi serve lo Stato ogni giorno in divisa. Continuiamo a rafforzare il sistema penitenziario perché la sicurezza non si predica, si costruisce, e perché la vera rieducazione è abbattere la recidiva attraverso il lavoro”.

