Eliminazione violenza di genere – Nordio a Treviso all’evento di Confindustria Veneto Est

AgenPress. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interviene domani, 28 novembre 2025, alle 17, all’evento organizzato da Confindustria Veneto Est in collaborazione con il Ministero, dal titolo “La violenza mai. Lavorare insieme per la giustizia, il rispetto, la responsabilità”, che si tiene a Treviso presso Palazzo Giacomelli.

L’iniziativa, che prende spunto dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, intende mettere in luce il ruolo centrale delle istituzioni, delle Forze dell’ordine della società civile nella prevenzione della violenza e nella tutela delle vittime. Responsabilità collettiva e cultura del rispetto: questi i pilastri attorno ai quali ruota la costruzione di una società più sicura e inclusiva.

Dopo il saluto della Presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, intervergono Alessandra Simone, Questore di Treviso, Angela Colmellere, Consigliere del Guardasigilli, Michela Pizzinat, Graphic designer, e Marina Spiazzi, Coordinatrice Pari opportunità e inclusione per Confindustria Veneto Est. Modera e conduce Elisabetta Migliorelli, Vicedirettore Tg2 Rai.