Giustizia minorile, dirigenti di seconda fascia: Nordio firma accordo con i sindacati

AgenPress. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato gli Accordi integrativi del personale dirigente di seconda fascia, area Funzioni centrali, del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, relativi al Fondo di posizione e di risultato anno 2021, coda contrattuale e anno 2022. Per parte sindacale, hanno firmato gli Accordi i rappresentanti delle sigle CISL FP, CIDA FC, DIRSTAT FIALP UNSA, UIL PA, UNADIS e FP CGIL.

Le Parti esprimono apprezzamento per la positiva conclusione della trattativa e si impegnano a concludere con la massima sollecitudine le trattative relative alle annualità 2023, 2024 e 2025.

La giornata odierna costituisce una tappa significativa nel percorso di valorizzazione della funzione dirigenziale nel Ministero della Giustizia, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.