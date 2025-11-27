type here...

Giustizia minorile, dirigenti di seconda fascia: Nordio firma accordo con i sindacati

Giustizia
redazione
Da redazione
AgenPress. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato gli Accordi integrativi del personale dirigente di seconda fascia, area Funzioni centrali, del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, relativi al Fondo di posizione e di risultato anno 2021, coda contrattuale e anno 2022. Per parte sindacale, hanno firmato gli Accordi i rappresentanti delle sigle CISL FP, CIDA FC, DIRSTAT FIALP UNSA, UIL PA, UNADIS e FP CGIL.

Le Parti esprimono apprezzamento per la positiva conclusione della trattativa e si impegnano a concludere con la massima sollecitudine le trattative relative alle annualità 2023, 2024 e 2025.

La giornata odierna costituisce una tappa significativa nel percorso di valorizzazione della funzione dirigenziale nel Ministero della Giustizia, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.

 

